Nominano la De Filippi, cala il gelo su Rai 1. Conti: "Mando una lettera"

15 gennaio 2023 a

a

a

Cala il gelo a Tali e Quali, lo show-antipasto di Tale e quale Show su Rai 1. Mentre su Canale 5 va in onda Maria De Filippi con il suo C'è posta per te, in Rai Cristiano Malgioglio commenta l'imitazione appena andata in scena di Michele Bravi, bravissimo cantautore rivelato, guarda caso, proprio da Amici di Maria De Filippi. "C'ha questa teatralità, che molti magari non hanno. Tanto è vero, cara Loretta, come tu ben sai, che la nostra grande Maria De Filippi se l'è presa per Amici...".

"Misoginia e violenze. Ha taciuto": chi si scaglia contro la De Filippi





Lo interrompe subito Loretta Goggi: "Tu se non parli della De Filippi ti senti male". "Ma viene spontaneo, ragazzi. Mi viene spontaneo cari autori, mi viene spontaneo, è normale, è normale...", si difende un po' imbarazzato Malgioglio. Momenti di silenzio spezzati dalla risata fragorosa del padrone di casa, Carlo Conti. Il conduttore toscano era riuscita nell'impresa di "strappare" Maria alla concorrenza Mediaset, per condurre insieme una storica edizione del Festival di Sanremo.

Amico nella vita della De Filippi, Conti è insomma al di sopra di ogni sospetto (e di ogni veleno). Dopo la risata di qualche secondo, la butta lì: "Lo so, è bravissima", prosegue la Goggi. "Voglio mandare una lettera a C'è posta per te per far prendere Malgioglio", chiosa a quel punto Conti tra gli applausi del pubblico. Quindi un'altra risata prima di congedare l'imitatore di Bravi: "Accomodati pure! Bravo bravo bravo...".