Adele e Giovanni, cos'è successo veramente dopo la puntata di C'è posta per te

Un conto è lo studio di C'è posta per te, un conto la vita vera lontano dalle telecamere. E così, se nel programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è andata in scena la rottura, dolorosa, tra Adele e Giovanni, nella realtà diversi mesi dopo la registrazione della puntata madre e figlio sono riusciti a ricucire il rapporto, per la gioia dei telespettatori.

Il ragazzo, chiamato in trasmissione dalla donna, aveva deciso di chiudere la busta. Troppi dolori, troppi rancori. Questo accadeva a inizio autunno, quando era stato registrato il confronto in studio. Oggi, come fanno sapere gli stessi canali social di C'è posta per te, la sua vita è stata nuovamente stravolta, per fortuna in positivo. Giovanni si è riconciliato, finalmente, con la madre dopo 4 anni di tensioni e lontananza.

"Con lui la mia vita è stracompleta, sono strafelice", è il commentato rilasciato da Adele agli autori della De Filippi. Suo figlio conferma: "Dopo tanto tempo ho ritrovato il coraggio di avvicinarmi di nuovo alla mia mamma". Il pubblico inizialmente non aveva accolto bene la ritrosia di Giovanni, convinto a non riallacciare i rapporti con Adele anche per orgoglio personale, nonostante gli inviti di Maria a superare gli ostacoli per arrivare a un bene più grande.

Giovanni non aveva accettato la crisi familiare che aveva portato la mamma alla separazione dal marito, anche per poter inseguire la propria realizzazione professionale, il suo lavoro da estetista. Se la sorella maggiore Roberta aveva capito le ragioni della donna, non altrettanto era riuscito a fare il ragazzo.