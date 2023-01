Elisabetta Gregoraci piange, il gesto di Leclerc dalla De Filippi

15 gennaio 2023 a

A C'è posta per te arriva Charles Leclerc ed Elisabetta Gregoraci scoppia in lacrime. Doppio colpo di scena negli studi del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. L'ex moglie di Flavio Briatore, che era di casa nel Principato di Monaco (dov'è nato il pilota della Ferrari) è rimasta a casa a seguire lo show e non ha rinunciato a commentare il momento in cui Charles è entrato per fare una graditissima sorpresa a Eleonora e Giulio, i protagonisti del momento.

Eleonora, 23 anni, da anni lotta contro la sclerosi multipla e da 4 ha una relazione con Giulio. Per lui ha organizzato un regalo speciale: fargli incontrare il suo idolo Leclerc. Un ringraziamento per aver scelto di trasferirsi da lei in Sicilia, per starle accanto e aiutarla nella sua battaglia quotidiana contro la malattia. Il pilota ferrarista ha accettato con entusiasmo e ha regalato alla coppia un viaggio da sogno a Disneyland Parigi, oltre a un kit Ferrari per Giulio.





"Che storia bellissima! - commenta sui social la Gregoraci, commossa - Che emozione ascoltare una storia così straordinaria. Mi commuovo guardando C’è posta per te. Sei un ragazzo meraviglioso (riferito a Giulio, ndr) e auguro a te ed Eleonora cose meravigliose. Grazie Maria, è da sempre uno dei miei programmi preferiti".