Carlo Conti, la confessione sul figlio: "Ho preso una decisione"

Carlo Conti si confessa e lo fa sulle colonne di Chi. Il conduttore ha cambiato vita, da quando è nato suo figlio ha deciso di dedicarsi di più alla famiglia. E Carlo Conti non usa giri di parole per parlare di questa sua inversione di rotta: "Solitamente a Capodanno ho sempre lavorato, prima come deejay e poi come conduttore. Ma da qualche anno, da quando c’è mio figlio, ho deciso di dedicare più tempo alla famiglia e questo vale anche per le feste".

Poi parla dei suoi programmi per queste Feste lontano dalla tv e dalle telecamere: "A Capodanno andrò in montagna, in Trentino, con mia moglie Francesca e un gruppo di amici. Ci sarà anche Leonardo Pieraccioni, mentre Panariello lavora” . Ma Carlo Conti ha grandi progetti per il suo futuro in tv.

E solo qualche tempo fa al Corriere della Sera aveva rivelato un desiderio per il suo percorso professionale: "Mi piacerebbe fare Linea Blu, non tutto il programma ma solo una rubrica dedicata alla pesca e alle immersioni. Trovo che sia un programma meraviglioso per me che amo il sole, amo il mare, amo pescare e amo il mondo subacqueo". Insomma una nuova avventura all'orizzonte per il "nuovo" Carlo Conti.