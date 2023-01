Domenica In, soffiata-Bruno Vespa: "Chi ci sarà a Sanremo"

15 gennaio 2023 a

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, interverrà in videocollegamento alla serata finale del Festival di Sanremo. L’annuncio è stato dato da Bruno Vespa che ha intervistato a Kiev il leader ucraino e ha riportato, durante Domenica In, le parole di Amadeus: "Caro presidente, la aspettiamo per la serata finale di Sanremo". E ancora, il conduttore di Rai 1 scende nel dettaglio: "So che voleva venire a Sanremo in collegamento, ho parlato con Amadeus, e gli ho potuto dire, caro presidente la aspettiamo per la serata finale del Festival".

Intanto il direttore artistico della kermesse ha annunciato le altre co-conduttrici. Chiara Francini e Paola Egonu si uniscono a Gianni Morandi, co-conduttore per tutto il corso del festival. Presenti anche Chiara Ferragni, che accompagnerà Amadeus nella prima e nell’ultima serata, e la giornalista Francesca Fagnani, sul palco la sera dell’8 febbraio.

Ma non finisce qui. "Dopo tre anni - è l’annuncio di Amadeus - Sanremo torna a ospitare i grandi nomi della musica internazionale". Ci saranno infatti i Black Eyed Peas, che hanno anche inviato un video di ringraziamento. "Mercoledì 8 febbraio - ha aggiunto - faranno ballare l’Ariston e il pubblico a casa". Un'edizione dunque senza precedenti.