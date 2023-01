Chaouqui: "La cassa che Ratzinger consegnò a Papa Francesco"

16 gennaio 2023 a

Si parla di segreti vaticani a Non è l'arena, su La7, nella puntata del 15 gennaio, e ospite di Massimo Giletti c'è Francesca Chaouqui, ex membro della commissione vaticana per la trasparenza (Cosea), già coinvolta nel caso Vatileaks: "Papa Benedetto XVI consegnò una cassa a Papa Francesco con dentro una serie di questioni che andavano risolte nelle congregazioni". E ancora, avverte la Chaouqui: "È noto che Papa Francesco non ama la tv, ma certamente domani (oggi, ndr) avrà modo di sapere cosa sta accadendo"



Qui l'intervista di Massimo Giletti a Francesca Chaouqui

La Chaouqui ha sempre detto che a volere la sua cattura e poi una sua condanna fosse stato proprio l’ex sostituto della Segreteria di Stato, il cardinale Angelo Becciu, oggi a sua volta sotto processo per la gestione dei fondi della Segreteria. Venerdì 13 gennaio sono stati acquisiti dal Tribunale vaticano, nell’ambito del processo per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue, i podcast realizzati da monsignor Alberto Perlasca, considerato il teste chiave, ai fini di "informare il Santo Padre" su quanto stava accadendo in Vaticano con la gestione dei fondi. Questi audio - come è emerso in Aula - e come ribadito dalla Chaouqui da Giletti sono stati registrati da Perlasca su suggerimento della stessa Chaouqui, che è stata ascoltata come teste.