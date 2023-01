GF Vip, Spinalbese sta imbrogliando? Come si è tradito: e la regia...

16 gennaio 2023 a

a

a

Nelle due settimane che è stato fuori dalla casa, per motivi di salute e poi per la quarantena, Antonino Spinalbese ha ricevuto feedback esterni sul Grande Fratello Vip (com'è anche normale che sia) e alcuni li ha riportati agli altri concorrenti. Ci sono pochi dubbi a riguardo, anche perché il diretto interessato ci ha messo meno di un secondo per farsi cogliere con le mani nel sacco dai telespettatori, e non solo. Forse farlo rientrare dopo così tanto tempo, e soprattutto con l'influenza che ha all'interno del reality, non è stata la migliore delle mosse dal punto di vista della correttezza del gioco.

"In confronto la madre di Belen...": GF Vip, grosso imbarazzo per Spinalbese

Se in un primo momento Spinalbese ha fatto capire con gli atteggiamenti di essersi informato (ha baciato Nikita Pelizon, con cui i rapporti erano a zero ma è la preferita del pubblico, e invece non ha salutato Luca Onestini, che ha contro i social) poi si è tradito concretamente con Edoardo Tavassi, che gli ha chiesto cosa pensasse il pubblico di lui all’esterno. Da quando è rientrato la regia è stata costretta a censurarlo spesso e volentieri, dato che Spinalbese ha fornito diverse indicazioni, anche in codice, soprattutto sui preferiti e su certe dinamiche. Non solo, perché già nella puntata precedente al suo ritorno in casa Spinalbese aveva citato una conversazione in piscina tra Onestini e la Marzoli che non si era vista in puntata: quindi non è da escludere che abbia avuto accesso addirittura a video, e non solo a informazioni.

Onestini e Soleil, scontro in diretta: "Mi hai tradito", finimondo in tv

Sui social sono già partite campagne per spingere il Grande Fratello Vip a far rispettare il regolamento, che prevederebbe che Spinalbese venisse punito andando al televoto d’ufficio. Ma anche in casa alcuni concorrenti soffrono questo rientro non del tutto corretto: “Già quando è arrivata Ginevra ha avuto tutte le dritte da fuori - ha dichiarato Edoardo Donnamaria parlando con Tavassi - anche io voglio sapere le cose. Lui è stato in ospedale con i medici che facevano avanti e indietro e gli chiedevano le cose. Avrà avuto un sacco di dritte da fuori”.