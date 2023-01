Staffelli, "questa è violenza". Botte dalla parrucchiera cinese

17 gennaio 2023 a

Finisce malissimo il servizio di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la notizia, in un salone di bellezza. Per una volta, niente Tapiro d'oro. Il volto del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci è stato spedito da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti a Milano. Il tema è quello dei pagamenti elettronici o in nero: "Amici, Valerio ci torna a parlare di quella serie di parrucchieri che proprio non sanno cosa sia uno scontrino - introducono il servizio i due conduttori -. Ci avete scritto in tantissimi, ci avete detto di andare a setacciare e lo abbiamo fatto". A metterci la faccia, e a rischiarla, è appunto Staffelli.

L'inviato gira un po' di negozi, con esperienze alterne: "Come avete visto qualcuno lo scontrino lo fa ma altri amano il nero". Particolarmente piccante, diciamo così, l'incontro ravvicinato con la titolare di un salone di bellezza orientale che ha alzato le mani: "Perché l’ha aggredita? Non si può fare, questa qui è violenza". La proprietaria se l'è presa con una complice di Striscia, che aveva protestato per il mancato scontrino provocando l'ira funesta della donna.

"E’ importante essere in linea con le norme dello stato – ha ammonito Staffelli -. Lo scontrino va fatto per tanti motivi, mi raccomando. Soprattutto è importante essere in linea con i vostri concorrenti altrimenti si tratta come detto tante volte di concorrenza sleale". Tutto è bene ciò che finisce bene, e Greggio rientrato in studio si può permettere di scherzarci su: "Occhio a volte gli scontri con i parrucchieri possono prendere una brutta piega". Si ride. Amaramente, ma si ride.