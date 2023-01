Iva Zanicchi, la frase choc su Gina Lollobrigida: "Morta? Menomale che..."

17 gennaio 2023 a

a

a

Iva Zanicchi spiazza tutti. Con il suo modo di fare, spesso diretto, schietto e verace, la cantante ha commentato a Bella Ma la triste notizia della morte di Gina Lollobrigida. Di fatto la Zaniccchi addolorata per la scomparsa dell'attrice che ha fatto la storia del cinema italiano, si lascia andare a una considerazione che ha il sapore della gaffe: "Quando vedi questi signori, persone importanti che ci lasciano, ci lasciano un vuoto enorme certo, però onestamente io, sono sempre sincera poi me ne pento, ecco ma dentro dico ‘Menomale che se n’è andata via lei e non io’. Poi piango però, piango e prego per Gina ho pregato".

"Iva Zanicchi è simpatica, ma...": bordata a Milly Carlucci dal 'signore della tv'

Insomma la Zanicchi ha fatto gli scongiuri a modo suo, forse in modo indelicato per farsi beffe della morte. Poi, nel corso dell'intervista, la Zanicchi è intervenuta anche per parlare della sua lite a Ballando con le Stelle con Selvaggia Lucarelli a colpi anche di insulti: "Io quella parola, che non si dice per carità, l’ho detta al mio maestro sottovoce. Poi si è sentita e mi sono scusata più volte".

"Milly Carlucci lo sta corteggiando": fiato sospeso in Rai, cosa c'è sul piatto

E ancora: "Cos’è la volgarità? Sono parole, addirittura con la parola in siciliano ci hanno fatto una canzone ma anche in napoletano o in ligure io ho unito l’Italia e l’ho detto in italiano". Insomma per la Zanicchi il caso è chiuso ma di certo le polemiche per i continui battibecchi con la Lucarelli durerarnno a lungo. Magari fino alla prossima edizione di Ballando con le Stelle.