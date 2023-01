Annalisa Chirico contro l'eco-attivista a CartaBianca: "Simpatia? No"

18 gennaio 2023 a

La tecnica degli ecologisti? Imbrattare le opere d'arte e quelle pubbliche. Proprio così. Gli attivisti non solo protestano, ma lo rivendicano anche. Il portavoce di Ultima Generazione, ospite di CartaBianca nella puntata di martedì 17 gennaio su Rai 3, difende le "manifestazioni": "Abbiamo portato un momento di forte democrazia davanti al Senato, il presidente avrebbe potuto inserire la crisi climatica ed ecologica almeno per una settimana nell’agenda dei lavori. Noi portiamo argomenti di importanza capitale", dice Tommaso Juhasz a cui risponde per le rime un'altra ospite di Bianca Berlinguer: Annalisa Chirico.

"Io capisco le nobili intenzioni di Ultima Generazione - esordisce la giornalista -, ma vedere il Senato o il quadro di Van Gogh imbrattati non suscita in me simpatia, vedo qualcosa di aggressivo e prepotente. Non mi sembrano forme di protesta che aiutano la causa". A far insospettire anche le tempistiche. Prima dell'arrivo del centrodestra al governo, questi attivisti dov'erano?

Non è infatti un caso che a difendere gli "ecologisti" ci pensi la sinistra, con Nicola Fratoianni che si fa rappresentante: "Il nostro pianeta sta lentamente collassando - dice prendendo le parti di Juhasz -. La crisi climatica è la cosa più drammatica che abbiamo di fronte. Chi si trova di fronte alla casa che brucia vuole i pompieri. Gli atti di Ultima Generazione non provocano danni permanenti".