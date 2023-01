La Vita in Diretta, rissa Venier-Federici: "Fa orrore", "Non piangere"

19 gennaio 2023 a

Volano stracci a La Vita in Diretta. Protagoniste dello scontro Mara Venier e Marisela Federici. Al centro la vita di Gina Lollobrigida, scomparsa all'età di 95 anni. E, in particolare, il legame con Andrea Piazzolla. Del ragazzo si sono espressi positivamente Giovanna Ralli e Pino Strabioli, anche loro ospiti di Alberto Matano su Rai 1. Diverso discorso invece quello fatto dalla Federici che parla di "situazione tragicomica", mostrandosi scettica nei confronti dell'interesse di Piazzolla nello stare vicino all'attrice.

Un'uscita che non piace alla regina di Domenica In. E così la Venier alza la cornetta e chiama la trasmissione: "Vorrei capire di più l'atteggiamento di Marisela Federici che ha parlato di situazione tragicomica. Vedi Marisela, di comico in questa storia non c'è niente, forse fa ridere solo te che vedo stai ridendo. Ti assicuro che non fa ridere alle persone che hanno voluto bene a Gina, l'abbiamo vissuta per tanti anni, di cui abbiamo vissuto il dolore". "Sì ma non piangere", replica provocatoriamente la Federici, avvertendo la commozione nella voce di Venier. "Non piango manco per niente, mi fa orrore il tuo cinismo", la risposta per le rime della conduttrice. "Ti ringrazio per l'orrore, ma ognuno ha un modo di vedere la verità", ha ribattuto la contessa. Finito qua? Neanche per sogno.

"Non è la tua la verità, tu che ne sai che stai in villa a fare le cene di verità, dolore, sofferenza. Che ne sai di Gina, di come Andrea è stato vicino a Gina in questi anni? Ti trovo una persona molto cinica in questa situazione", prosegue senza freni la Venier mentre Matano tenta di placare gli animi.