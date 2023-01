Amici 22, Alessandra Celentano umilia Vanessa

20 gennaio 2023 a

La professoressa di danza classica Alessandra Celentano ha fama di "Cerbero": storica insegnante di Amici di Maria De Filippi, anche in questa edizione del talent di Canale 5 la esigentissima nipote del Molleggiato Adriano non ha mancato di turbare gli animi dei concorrenti più sensibili. Tra questi, la ballerina di hip hop Vanessa. Pur allenata da Emanuel Lo, la ragazza si è dovuta sottoporre al giudizio della maestra, assai temuta per la sua franchezza. Fortunatamente, il confronto è stato epistolare e non faccia a faccia. Forse, in questo modo, il colpo è stato attutito almeno in parte.

Tutto è contenuto in una lettera che la Celentano ha inviato al collega Lo, per fargliela leggere alla allieva. Dopo averle detto, papale papale, che non la avrebbe fatta entrare nella scuola, la prof è entrata nel merito delle critiche, sostenendo che Vanessa non è preparata né nel suo stile di ballo né negli altri. "Sembri troppo maschile quando balli e questo aspetto non mi piace per nulla, oltre che farmi perdere interesse - scrive la Celentano, brutale -. Un conto sono grinta, forza e dinamica, un conto è la totale mancanza di femminilità quando balli".

La missiva è preliminare alla nuova sfida della Celentano: una coreografia di danza moderna (affidata a Elena D'Amario per la video-dimostrazione) altamente tecnica e decisamente impegnativa. Vanessa però non si è abbattuta, nonostante le parole della insegnante, e ha reagito nella maniera giusta: "Voglio che veda che non faccio solo hip hop, quindi voglio provare". Sfida accettata.