The Voice Senior, Concetta umiliata dai giudici poi lo choc: chi è davvero

Nuova clamorosa sorpresa a The Voice Senior: sul palco dello show musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici arriva un altro volto noto, non certo un "dilettante" della canzone. Una settimana fa era toccato a Clara Serina venire massacrata, salvo poi scoprire il suo passato da voce nei Cavaliere del Re, niente meno. Alla seconda puntata delle Blind Audition invece esplode il caso Farida.



La concorrente, al secolo Concetta Gangi, gode di una buona fama in Polonia. Ai giudici si è presentata sostenendo di aver cantato con Renato Zero e che anzi fosse lui, il cantautore romano, a essere un suo fan. Mitomania? Esagerazione? Perlomeno, Farida è onesta e ricorda che poi i loro rapporti si sono interrotti. Qualcosa va storto anche durante la sua esibizione sulle note di Vedrai vedrai di Luigi Tenco. Un suicidio artistico, insomma, e infatti nessuno dei giudici si volta per sceglierla. Quindi, la scoperta dell'identità della cantante (aspirante star): "Due primedonne non possono stare insieme", ironizza a proposito della amicizia finita con Renato Zero. Evidentemente, una primadonna fa fatica anche a restare a The Voice Senior.

Altro giro, altra chicca: tra i concorrenti arriva Peppe Quintale, uno degli speaker radiofonici più famosi d'Italia e con un notevole passato in tv tra Canale 5 (Sarà vero? nel 1993, il Maurizio Costanzo Show nello stesso anno) e la Rai (Su le mani nel 1996, Luna Park nel 1996), e ancora presenza ricorrente a Le Iene. Un curriculum di tutto rispetto, ma Quintale ha coraggio e porta Alta Marea di Antonello Venditti. A voltarsi, questa volta, è stato Clementino, mentre Loredana Bertè, Gigi D'Alessio e i Ricchi e poveri non sono rimasti convinti dalla performance.