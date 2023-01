Uomini e Donne, volano schiaffi veri in studio: choc per la De Filippi

21 gennaio 2023 a

a

a

Nuova tronista a Uomini e Donne: si chiama Nicole ed è stata presentata durante la registrazione del 20 gennaio. Si tratta di una ragazza romana di 29 anni a cui piacciono gli sport pericolosi e le auto. La sua famiglia la chiama la "maschiaccia" di casa. Nicole ha spiegato di non volere al suo fianco persone bugiarde, presuntuose e maleducate. La nuova tronista è un'Account Manager di un’azienda informatica e Social Marketing di un ristorante di Roma.

"Lasciala stare". Tina nomina Sabrina Ferilli: zittita dalla De Filippi, caos in studio

Stando alle anticipazioni della registrazione, pare che durante la puntata non ci sia stata nessuna scelta per i tronisti. Federico Nicotera si sarebbe seduto al centro dello studio con Alice Barisciani, che nella passata registrazione era andata via piangendo. Ha portato in esterna solo Carola Carpinelli, la quale si è presentata “fuori lavoro all’aeroporto” alle 5 del mattino e con cui è scattato il bacio. Alice non ha trattenuto le lacrime facendo notare che mentre con lei non ha mai parlato di sentimenti, con Carola invece sì.

"La scelta più giusta": Maria De Filippi, pietra tombale su Federico Dainese

Grandi colpi di scena nel Trono Over. Biagio Di Maro - si legge sempre nelle anticipazioni - avrebbe discusso con Carla, dama con cui è uscito solo sette volte, e “ha preso anche una sberla da lei”. Pare, però, che lo schiaffo preso dal cavaliere napoletano in questa nuova registrazione non verrà mandato in onda. Ancora tira e molla, invece, tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. Tina Cipollari, infine, avrebbe ballato con Claudio, il ricco Conte che si è presentato nell'ultima puntata andata in onda, “proponendosi lei stessa”.