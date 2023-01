Guido Crosetto, scontro epico: clamoroso braccio di ferro in tv

21 gennaio 2023 a

La puntata di domenica 22 gennaio di Che Tempo Che Fa riserba una sorpresa. Si tratta di Guido Crosetto. Il ministro della Difesa sarà ospite di Fabio Fazio su Rai 3. Una vera e propria novità visto l'orientamento politico della trasmissione e del suo conduttore. Non a caso, solo un anno fa, il co-fondatore di Fratelli d'Italia tuonava: "È stato più volte da Fazio a Che Tempo Che Fa Enrico Letta, nei due mesi da segretario del Pd, che Giorgia Meloni negli ultimi 8 anni da Presidente di FdI". Insomma, Fazio fa "uno strappo alla regola".

Ma Crosetto non è l'unico ospite. Nell’anno in cui si celebrano gli anniversari di alcuni dei suoi più importanti film, ecco che Carlo Verdone sarà in studio. E ancora, Fabio Volo e Vittoria Puccini, protagonisti del nuovo film di Michela Andreozzi Una gran voglia di vivere, Niccolò Ammaniti, dal 17 gennaio nelle librerie con il suo nuovo romanzo La vita intima. Non mancherà l'ospite quasi fisso Roberto Burioni, professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Roberto Saviano, il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, la vicedirettrice del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini, l’editorialista del Corsera Ferruccio de Bortoli e la giornalista del TGR Sicilia Raffaella Cosentino.

Chiudono la serata Linda Cerruti, nuotatrice artistica vincitrice di 6 argenti e 2 bronzi agli ultimi Europei di nuoto di Roma, Cristiano Malgioglio, in tv il sabato sera su Rai1 nelle vesti di giudice di Tali e Quali; Max Giusti, conduttore dell’ottava edizione di Boss in incognito su Rai2; Mara Maionchi e Francesco Paolantoni.