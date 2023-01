Che Dio ci aiuti, addio Elena Sofia Ricci? "Ecco chi la sostituisce"

21 gennaio 2023 a

Elena Sofia Ricci dice addio a Che Dio ci aiuti, popolare fiction di Rai 1. Nell'ultimo episodio andato in onda, i fan della serie hanno visto il suo personaggio, Suor Angela, andarsene per sempre. La monaca, dunque, ha salutato in modo definitivo il Convento degli Angeli Custodi di Assisi, che è stato casa sua per ben 13 anni, un totale di 7 stagioni.

La notizia dell’abbandono dell’attrice toscana era stata annunciata diversi mesi fa. Ora ci si chiede chi mai potrà prendere il suo posto nella serie. Ne ha parlato Fiorenza Pieri, che ha concesso un’intervista a Fanpage. L'attrice ha spiegato che il suo personaggio, Suor Teresa, non potrà essere definito un vero e proprio sostituto di quello di Suor Angela: "Non è assolutamente una sostituzione. Suor Angela ed Elena Sofia Ricci sono insostituibili. Sono stata molto contenta di lavorare con lei in quei pochi giorni preziosi. Con grande gioia mi ha consegnato uno spazio all’interno della serie, ma non prendo il suo posto".

Stando alle dichiarazioni di Pieri, adesso la protagonista assoluta della fiction diventerà Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi. "Il ruolo della protagonista assoluta lo prenderà Azzurra. Sarà il perno del convento degli Angeli Custodi, a cui tutti i personaggi faranno riferimento. La storia sarà raccontata dal suo punto di vista, alla luce del suo percorso di maturazione, che l’ha vista passare dalla ragazzina scapestrata che era all’inizio alla novizia. Sarà lei a raccogliere il testimone di Suor Angela”. Infine, parlando del suo personaggio: "Entro come elemento disturbante. Il mio atteggiamento accademico, duro, giudicante nei confronti di questo loro essere delle suore non convenzionali, porterà Azzurra ad avere un discreto conflitto nei miei confronti".