Baiardo-choc: "Per far fuori Martelli non servono 200 kg di tritolo"

Dopo lo storico arresto di Matteo Messina Denaro, Massimo Giletti nella puntata di ieri sera 22 gennaio di Non è l'arena, dedicata alla cattura del super latitante avvenuta il 16 gennaio, torna a intervistare in esclusiva Salvatore Baiardo, l’uomo che a novembre scorso durante lo speciale di Non è l’Arena 'Fantasmi di Mafia' ha profetizzato l'arresto del boss. Due mesi dopo, l'ultimo capo di Cosa Nostra, latitante da 30 anni, è infatti stato catturato. È stata una coincidenza? O quella profezia è un indizio di una trattativa ancora in atto tra parti deviate dello Stato e la mafia? Risposte certe non si possono dare ma in studio da Giletti se ne discute anche con Claudio Martelli, che negli anni delle stragi di mafia era ministro della Giustizia.

Messina Denaro, l'arresto che mette in crisi l'antimafia militante

Qui la dichiarazione di Baiardo sull'ex ministro Claudio Martelli

Ad un certo punto Salvato Baiardo gli dice in faccia: "I duecento chili di tritolo per il ministro Martelli sono una stupidaggine. Se la mafia, se i servizi, se chiunque vuole eliminare dalla scena politica Martelli, un ministro di Grazie e giustizia, non c'è bisogno dei 200 chili di tritolo". "Basta un colpo di rivoltella", lo interrompe Martelli, Ma il faccendiere lo corregge: "Basta portarlo alle dimissioni... Come è successo, o no?".