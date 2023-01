Mattino 5, Federica Panicucci blocca l'inviato: "Non inquadrare”

23 gennaio 2023 a

a

a

Incredibile gaffe a Mattino 5, la trasmissione condotta da Federica Panicucci su Canale 5. Si stava parlando di Gina Lollobrigida, l'attrice scomparsa nei giorni scorsi a 95 anni, quando a un certo punto l'inviato del programma, che si trovava di fronte alla casa dell’artista a Roma, ha inavvertitamente mostrato la posta della Lollobrigida, facendo vedere così i dati sensibili dell’artista. "C’è una rosa che è stata lasciata qui all’ingresso della villa. Qui c’è ancora la posta per la Gina. La cassetta delle lettere è piena, vedi? Luigia Lollobrigida”, ha detto l'inviato.

"Ti prego, non lo fare": raptus dell'ospite, il terrore della Panicucci

A quel punto ha preso subito la parola la Panicucci, che ha fermato il suo inviato per evitare guai: “No, no, no, non inquadrare. Torniamo un attimo in studio…”. La regia allora ha staccato l’inquadratura per tornare sulla presentatrice. L’inviato, però, subito si è difeso dicendo di aver mostrato solo il nome e il cognome dell’attrice. La Panicucci, quindi, ha voluto tranquillizzare il suo giornalista: “Tra poco torniamo, tranquillo”.

Da Piero Chiambretti a Raul Bova: al via i nuovi programmi Mediaset

Successivamente sono stati mandati in onda alcuni stralci dell’intervista che ieri sera Andrea Piazzolla ha rilasciato a Zona Bianca. E a tal proposito la Panicucci ha chiarito di voler prendere assolutamente le distanze: “Ha detto cose molto serie e decisamente pesanti. Noi ovviamente prendiamo assolutamente le distanze da queste dichiarazioni. Andrea Piazzolla si assume tutte le responsabilità di quello che ha raccontato".