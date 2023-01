Boomerissima, Marcuzzi impensabile: pole dance davanti a tutti

24 gennaio 2023 a

a

a

Si prevedono sorprese a Boomerissima. Ad anticipare qualche chicca ci pensa Alessia Marcuzzi. La conduttrice del programma di Rai 2 pubblica su Instagram le prove della nuova puntata. E proprio qui la si vede impegnata nella pole dance. In sottofondo urla e applausi di chi era presente in studio.

"Qualcosa non andava. Dovevo...": Marcuzzi, una bomba su Mediaset

Il programma sta dunque proseguendo a gonfie vele. Il format è ormai noto: una sfida tra epoche diverse con una padrona di casa che non solo intrattiene, ma balla anche. Insomma, il successo è assicurato. Meno scontata invece la decisione della Rai di allungare la messa in onda dello show che si chiuderà il 14 febbraio.

"Assolutamente no". Alessia Marcuzzi, messaggio chiaro alla Venier

Intanto stasera le squadre, di Bommers e Millenials, che si sfideranno sono composte da: Lodovica Comello, Geppi Cucciari, Francesca Manzini, Giorgio Mastrota, Mietta, Francesco Paolantoni, Riki e Pierpaolo Spollon. L'obiettivo? Convincere il pubblico in studio che i loro anni sono i migliori di sempre. Tra gli ospiti poi Drusilla Foer, Nek, Corona e Rocco Hunt. Non resta dunque che aspettare. Una cosa è certa: la Marcuzzi non sembra rimpiangere la decisione di lasciare Mediaset. Come lei stessa ha ribadito, era giunto il momento di cambiare. E la fortuna l'ha baciata.