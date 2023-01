Marcuzzi, la confessione su Mediaset: "Qualcosa non andava"

19 gennaio 2023 a

Ora non è più una novità: Alessia Marcuzzi è ufficialmente una conduttrice Rai. L'ex volto Mediaset torna però sul suo addio al Biscione: "Io ho un altro lavoro, produco creme, borse e accessori, e nell’ultimo periodo a Mediaset mi entusiasmava più questa attività che condurre programmi", ha confessato sulle colonne del settimanale Diva e Donna. Un segnale che l'ha portata a capire che "c’era qualcosa che non andava…Dovevo fermarmi".

E così è stato. La Marcuzzi ha detto di non riconoscersi più. Da qui l'idea di tentare "nuove sfide". Poi l'arrivo su Rai 2, dove "sono tornata a provare desideri che avevo dimenticato". Ora, infatti, "posso dire di essere serena, ma ci sono arrivata perché in un momento di stanca non ho avuto paura di prendere la strada più difficile. A volte per essere felici bisogna correre dei rischi".

Anche il lavoro la sta aiutando molto. Basta pensare che il suo esordio con Boomerissima è stato un vero e proprio successo. La sfida tra millennials e boomer piace ai telespettatori che nelle prime puntate l'hanno premiata. Lei stessa ha detto di venire fermata per strada da chi la guarda tutti i martedì sera nella seconda rete di Viale Mazzini.