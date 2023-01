Alessia Marcuzzi, messaggio chiaro alla Venier: "Non sono sua erede"

19 gennaio 2023 a

Alessia Marcuzzi smentisce Mara Venier. Reduce dal successo di Boomerissima, la conduttrice di Rai 1 torna parlare della collega. Tutta "colpa" di una dichiarazione del volto di Domenica In che ha definito la Marcuzzi la sua erede. "Assolutamente no! C’è un’unica e sola regina della domenica Rai e quella è Mara", replica senza pensarci raggiunta dal settimanale Nuovo. In ogni caso per la conduttrice si tratta di un complimento. Per questo "la ringrazio davvero tanto per averlo detto".

E, ora che è su Rai 1, la Marcuzzi potrebbe anche essere co-conduttrice del Festival di Sanremo? "In realtà non ho alcun contratto in esclusiva e a Sanremo non penso. A me il Festival piace vederlo da casa, facendo le previsioni sulle classifiche e le liste dei miei preferiti".

Infine la conduttrice di Boomerissima ha voluto fare una precisazione sulle voci circolate. Prima dell'inizio del suo programma si era parlato di un affiancamento alla conduzione da parte del figlio. Eppure la presentatrice ha subito tenuto a chiarire che purtroppo non ci sarà nemmeno nelle prossime settimane perché ha da poco iniziato a lavorare a Milano: "In realtà non c’è perché da poco lavora a Milano". Ecco spiegato il tutto.