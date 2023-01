Caterina Balivo, scivola sulla Juve: "Ora è una squadra vincente"

24 gennaio 2023 a

Una gaffe clamorosa. A Lingo, il quiz show di La7, Caterina Balivo scivola sulla Juventus. Secondo quanto rivelato da Tv Blog, durante i primi minuti di trasmissione sono stati presentati i concorrenti, tra i quali la coppia formata da Beatrice e Fausto. La Balivo ha iniziato a parlare di calcio e le sue considerazioni, visti gli ultimi sviluppi con la penalizzazione di 15 punti per i bianconeri, si sono trasformate in un autogol. La Balivo, proprio nei primi minuti di trasmissione, ha chiesto a un concorrente: "Tifi Roma?".



La risposta è stata chiara: "No tifo Juve". E qui è arrivata la clamorosa gaffe che non è sfuggita ai telespettatori più attenti. "Fai fatto bene, è una squadra vincente. Non è che ha sbagliato. Soffrono di meno di voi romanisti". In realtà proprio la Roma in questo momento si trova davanti alla Juventus in classifica.

I giallorossi infatti sono in piena lotta Champions, la Juve con la penalizzazione invece si trova indietro e di fatto solo un miracolo di Allegri e della squadra potrebbe regalare ai bianconeri un piazzamento nell'Europa che conta. Insomma la Balivo ha voluto esaltare i colori bianconeri proprio nel momento peggiore degli ultimi anni. E questa volta a "godere" saranno i tifosi della Roma...