Mauro Corona, schiaffi ai burocrati Ue: "Cosa fa male alla salute"

26 gennaio 2023 a

Il piano cui starebbe lavorando l'Unione europea per ridurre il consumo dannoso di alcol prevede, tra le altre cose, l'utilizzo di etichette con avvertenze sanitarie sulle bottiglie di vino. Un po' come succede oggi con le sigarette. Molti in Italia si sono detti contrari a una decisione di questo tipo, che potrebbe andare a danneggiare la produzione del vino, una delle più importanti nel nostro Paese. Dello stesso avviso Mauro Corona, che ieri a Cartabianca su Rai 3 ha detto: "Le etichette con le avvertenze sulle bottiglie di vino? Beh, anche lavorare troppo o mangiare troppo fa male alla salute! Pablo Neruda diceva: Amo sulla tavola, quando si conversa, la luce di una bottiglia di intelligente vino".

Continuando a parlare di attualità, poi, lo scrittore si è espresso anche sulla questione Carlo Nordio. Il Guardasigilli è stato criticato parecchio nei giorni scorsi per alcune sue dichiarazioni sulle intercettazioni e sulla riforma della giustizia in generale. "Stimo molto Carlo Nordio - ha detto Corona - ma temo che abbia fatto un passo falso: il problema non è limitare le intercettazioni ma l’uso che se ne fa, serve una deontologia nell’utilizzo di questi strumenti".

Spazio, poi, allo sciopero dei benzinai, partito ieri sera alle 19: "Non ho ben capito per cosa è stato indetto - ha commentato l'opinionista di Cartabianca -. Io ho una panda di 33 anni fa e la uso una volta al mese! Qualsiasi sciopero danneggerà sempre i cittadini". E infine un accenno al successo che sta avendo la biografia del principe Harry: "C’è un po’ di pruderie, poi ha avuto una promozione planetaria incredibile ma io non lo leggerò. Se penso che un grande libro come il Gattopardo era rimasto trent’anni nel cassetto!".