Stasera Italia, Palombelli massacra Capezzone: "Disprezzo. Chiedi scusa"

"Sono sicura che Daniele Capezzone chiederà scusa per avere evocato Sant'Egidio, che è un'organizzazione che fa del bene in tutto il mondo, con disprezzo. Chiede scusa?": Barbara Palombelli è andata su tutte le furie con Capezzone a Stasera Italia su Rete 4. Ma il giornalista non ha risposto affatto in maniera accondiscendente, anzi. "Primo, io non ho nulla di cui scusarmi e non ho usato un'espressione di disprezzo...", ha iniziato a dire. Poi la conduttrice lo ha fermato dicendo: "Si, era molto sprezzante, ce ne siamo accorti tutti, se n'è accorto anche il pubblico. Questa trasmissione sostiene la comunità di Sant'Egidio. Diamo la pubblicità, dopo chiariamo".

La rabbia della Palombelli nasce da un discorso fatto da Capezzone poco prima dello scontro. "Io sono un atlantista da sempre molto convinto, penso che però alcuni atlantisti sarebbero più credibili se avessero detto fin dall'inizio la verità, cioè i rischi e i costi di questa vicenda, se non avessero dato all'opinione pubblica un'impressione di sottovalutazione. Vi ricordate quando ci dicevano che il problema era cuocere la pasta col fuoco spento? Siamo arrivati anche a questo. Poi non mi piacciono gli eccessi, vedere Zelensky a Sanremo non mi sembra una grande idea. Penso che sarebbe necessario, accanto alla doverosa difesa ucraina, anche avviare un'iniziativa diplomatica".

Infine le parole che hanno infastidito la Palombelli: "Una considerazione morale: se io esco fuori stasera e trovo uno grande e grosso che mi punta un'arma e dice 'arrenditi' e ci sono dieci persone che guardano, io mi aspetto che quelle dieci persone non dicano 'fate la pace' ma mi aiutino e lo disarmino. Questo è quello che deve accadere, basta con questa cosa... e Sant'Egidio e la pace... tutti con grandi principi ma poi c'è qualcuno che crepa".