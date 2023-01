Boomerissima, "preoccupato per Alessia Marcuzzi": il sospetto in Rai

26 gennaio 2023 a

La bravura di Alessia Marcuzzi come conduttrice non è in discussione, anche perché è sotto gli occhi di tutti. I giudizi sulla sua nuova trasmissione sono invece divergenti, anche se c’è un fatto innegabile: il suo Boomerissima sta facendo registrare discreti risultati in termini di ascolti (tra il 7 e l’8 per cento di share) in relazione alle enormi difficoltà in cui versa Rai2.

Sulle pagine del settimanale Nuovo è però arrivata la bocciatura di Maurizio Costanzo, secondo cui il format ideato dalla Marcuzzi non è particolarmente interessante né innovativo. “Non vorrei che questo programma - ha scritto Costanzo - si trasformasse da opportunità a occasione sprecata per la Marcuzzi. Spero di sbagliarmi”. Non sono comunque in discussione le capacità della conduttrice, che anzi secondo Costanzo è bravissima e merita di occupare un ruolo di primo piano nella televisione italiana: semplicemente ritiene che il programma non sia dei migliori.

La Rai invece sembra piuttosto soddisfatta, dato che ogni puntata ha fatto registrare almeno un milione e mezzo di telespettatori: numeri buoni per Rai2, tanto che è stato deciso di allungare lo show di una puntata rispetto alle quattro inizialmente previste. Non è nemmeno escluso che Boomerissima possa essere rinnovata per un’altra stagione.