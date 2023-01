Boomerissima, "questo è Neanderthal": la battuta che fa impazzire l'Italia

25 gennaio 2023 a

Boomerissima, il nuovo show di Rai2 condotto da Alessia Marcuzzi, sta ottenendo buoni risultati sia in termini di ascolti che di critica. Anzi, rispetto alla media di rete si può quasi parlare di successo, dato che la terza puntata ha totalizzato 1 milione e 143mila telespettatori pari al 6,9% di share. In questo senso la puntata migliore per ora è stata la seconda con l’8,4% di share.

Inoltre la Marcuzzi può essere soddisfatta per l’engagement social, con alcune battute emerse nello show che sono diventate addirittura virali. È il caso di Pierpaolo Spollon, che era inserito nella squadra dei Millennials, e di Francesco Paolantoni, che invece rappresentava i Boomer. È stato proprio quest’ultimo a dare inizio al simpatico siparietto: nel corso del gioco “Evolution of dance”, si è infuriato per finta e ha gridato “siamo boomer, vogliamo carta e penna” per lamentarsi del tablet. A questo punto Spollon ha colto la palla al balzo e ha esclamato: “Questo è Neanderthal”.

La battuta è diventata virale, con Neanderthal che è addirittura finito nelle tendenze di Twitter. Al di là del successo social, la Marcuzzi può essere soddisfatta anche per i commenti che la riguardano: praticamente tutti le riconoscono di essere una delle conduttrici più talentuose e ormai esperte della tv generalista.