Boomerissima, Alessia Marcuzzi e l'errore su Mika: "Giusto Lodovica"

Colpo di scena a Boomerissima. Il programma di grande successo di Alessia Marcuzzi che va in onda su Rai due di fatto ha sbattuto sul muro di uno scivolone tremendo durante una prova tra i concorrenti. Come è noto nel corso della trasmissione si affrontano i boomers contro i millenials. Due generazioni a confronto che si sfidano su canzoni e tormentoni che vanno dagli anni Ottanta ai giorni nostri.

E così durante una delle sfide che hanno caratterizzato l'ultima puntata andata in onda ieri sera, i telespettatori hanno notato un grave errore, segnalandolo prontamente sui social. In una delle sfide infatti Mietta e la Comello si sono affrontate sulla collocazione temporale di alcune canzoni in diversi decenni: 1980-1990-2000-2010-2020. Per ogni decennio anadava collocata una canzone appena accennata in studio. E sulle note di Grace Kelly di Mika, la Comello ha schiacciato il pulsante 2010.

Collocando dunque la canzone tra il 2010 e il 2019. Immediatamente ha ricevuto i complimenti della Marcuzzi: "Brava Lodovica, hai schiacciato giusto, il 2010, infatti questa canzone è del 2007". La collocazione corretta era dunque tra il 2000 e il 2009. Sui social in tanti hanno segnalato l'errore. Ma la sfida è andata avanti con la vittoria dei Millenials che hanno portato a casa il round durante la puntata.