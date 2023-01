Verissimo, Veronica e Bernardeschi: "Non ce l'ha fatta", crollo emotivo

28 gennaio 2023 a

Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi si sono raccontati nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo. Si tratta della loro prima intervista di coppia. I due, in particolare, hanno parlato della loro nuova vita a Toronto, dove hanno dichiarato di trovarsi benissimo insieme alle loro bambine. “Nel mondo del calcio purtroppo si vede sempre quando arrivi. Ma c’è sempre una storia dietro all’uomo, che purtroppo non viene mai vista", ha detto l'ex della Juve. Che poi si è rivolto direttamente alla conduttrice: "Voglio ringraziarti per darci questa possibilità di raccontare noi come coppia e come uomo e donna. È davvero un piacere essere qui”.

Il 28enne ha parlato dei sacrifici fatti dai genitori e dei problemi al cuore avuti a 16 anni. Per fortuna, poi, le cose sono migliorate e Federico è riuscito a realizzare il sogno di diventare calciatore. Parlando della loro storia, la coppia ha raccontato che tutto è nato a Formentera, dopo una profonda amicizia: “Abbiamo cominciato a scriverci, come se fossimo uno il diario segreto dell’altro. Uscivamo da due storie particolari, quindi abbiamo iniziato a raccontarci e lì mi sono innamorata della sua anima”, ha confessato l’ex gieffina. Che poi ha ammesso di aver avuto paura all'inizio per via della loro differenza d’età. Veronica, infatti, è nove anni più grande del marito.

I due si sono sposati nel 2021, ma prima del fatidico giorno le proposte di matrimonio sono state ben due. La Ciardi, infatti, inizialmente aveva rifiutato il centrocampista: “Eravamo in viaggio, avevo preparato tutto e faccio questa proposta. Lei guarda da una parte e io mi metto dietro in ginocchio. Ma non si girava. Aspetto e non si girava più”. La Toffanin, allora, ha commentato: “No, non ci credo. Scusami Veronica ma questo è un po’ troppo!”. “Lei non mi ha detto di no, mi ha detto di sì sul momento perché l’amore c’era. Però poi, dopo, mi ha parlato e mi ha detto ‘guarda, abbiamo altre cose da affrontare prima di questo passo’. Però devo dire che ad oggi aveva ragione”, ha subito chiarito Federico. Il si definitivo è arrivato mentre stavano vedendo un film sul divano. La Ciardi, poi, si è commossa nel parlare del padre, scomparso nel 2020: “Volevamo che fosse lui ad accompagnarmi all’altare. Poi, purtroppo non ce l’ha fatta”.