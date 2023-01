L'Eredità, Insinna allarma la campionessa: "L'hai cancellata..."

30 gennaio 2023 a

a

a

Un piccolo scherzo ha messo in allarme una concorrente de L'Eredità, il programma condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Tutto è avvenuto durante il gioco della ghigliottina. A tentare la fortuna è stata Paola, campionessa in carica. Per lei, però, il gioco finale non è andato bene. Tuttavia, sarebbe potuto andare anche peggio dato che, pochi secondi prima di scoprire l’esito della risposta, ha temuto di aver commesso un errore assurdo.

Il clamoroso "no" di Milly Carlucci, rumors: a chi ha chiuso le porte in Rai

Inizialmente la concorrente ha scritto sul cartellino una parola, poi però l’ha cancellata sostituendola con un’altra. A quel punto Insinna le ha fatto credere che proprio la parola cancellata e cambiata pochi istanti prima dello scadere del tempo a sua disposizione potesse essere la risposta vincente. “Hai cancellato volante…”, le ha detto Flavio. Paola allora ha risposto: “Oh no…”, mostrandosi parecchio spaventata.

Addio, L'Eredità. Rumors, "Flavio Insinna furioso": chi piazzano al suo posto

Alla fine, però, dopo alcuni secondi di panico, Insinna ha tranquillizzato la campionessa rassicurandola e dicendole che la parola vincente non era quella da lei inizialmente scritta e poi cancellata: "Per fortuna no, non è 'volante' la risposta corretta. Ci avevate creduto, eh?". Tuttavia poi ha dovuto comunicarle che neppure la seconda risposta data era quella vincente. La concorrente, infatti, ha scritto la parola "ballo". I cinque indizi erano "Movimento", "Bacio", "Diabolik", "Peppe" e "Polizia". La risposta vincente era "Pantera". Niente da fare, quindi, per Paola, che non ha potuto portare a casa la somma in palio, 18.750 euro.