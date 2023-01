Antonella Clerici, la confessione: "Perché non vado in tv nel weekend"

30 gennaio 2023 a

"Tra me e Vittorio c’è un patto: comunque vada la settimana, il weekend è tutto nostro. Infatti il sabato e la domenica non vado mai ospite in nessun programma”: Antonella Clerici lo ha rivelato in un'intervista al settimanale Confidenze, parlando del rapporto col suo compagno, Vittorio Garrone. I due stanno insieme dal 2016. Quella della conduttrice, insomma, è una scelta fatta col cuore.

Parlando del loro primo incontro, la Clerici ha raccontato: "L’ho trovato molto simpatico, ma è successo tutto dopo. In quel periodo Vittorio viveva un momento di difficoltà: era triste e fisicamente si era lasciato andare (lui che ha un fisico da sportivo). Quando è iniziata la nostra storia ho messo in atto il suo restyling. Per Vittorio è indicato un look da uomo di campagna, quale è. Quindi, ho eliminato dal suo guardaroba le giacche, le cravatte e ho valorizzato il suo spirito easy”.

I due si sono conosciuti grazie all’amica in comune Evelina Flachi. Quest'ultima ha organizzato un incontro a tre perché convinta che Antonella e Vittorio fossero anime gemelle. E in effetti ci aveva visto giusto. Tanto che per Garrone è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Più diffidente la Clerici, che si sarebbe fatta corteggiare per circa tre mesi prima di lasciarsi andare.