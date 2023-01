Chiara Colosimo, "attenta mer***a fascista e tr***a": chi la insulta

31 gennaio 2023 a

"Attenta quando parli di Cospito, brutta merd***a fascista tr***a inutile". Sul caso di Alfredo Cospito, l'esponente anarchico in carcere al 41 Bis, infiamma la politica e l'Italia. A L'aria che tira la meloniana Chiara Colosimo commenta i commenti vergognosi che le sono piovuti sui social per aver detto no alla revoca del carcere duro a Cospito, trasferito ieri da Sassari a Opera e in condizioni di salute precarie dopo 100 giorni di sciopero della fame. Oltre al trasferimento, il suo legale ha chiesto al ministro della Giustizia Carlo Nordio la revoca del 41 Bis, ma il Guardasilli ha ribadito il no del governo, perché questa avverrebbe sulla scia degli attentati e delle intimidazioni anarchiche e dunque "sotto ricatto". Saranno i giudici a decidere se il 41 Bis è applicabile alla situazione di Cospito, insomma.



Cospito e 41 Bis, gli insulti alla meloniana Colosimo: guarda il video

In collegamento con Myrta Merlino a La7, la Colosimo tira dritto sugli insulti ricevuti. "Non ci spaventiamo davanti a niente. Magari sarà solo un pazzo oppure no ma questo conferma la mia posizione, non abbiamo nessuna paura e non scenderemo a patti con chi pensa che con le minacce si arrivi lontano. Con le minacce non si va da nessuna parte e questo governo non indietreggerà".

"Io ci tenevo che ci fosse la Colosimo in collegamento - conclude la Merlino -, perché in questa trasmissione non c'è spazio per l'odio. Trovo che attaccare le persone in rete senza metterci la faccia è il gesto più vigliaccio e ignobile che ci sia, e quando c'è una donna di mezzo gli insulti sono più grevi, oltre che gravi. E poi dalle parole ai fatti la strada è breve, bisogna stare molto attenti. Le parole sono pietre".