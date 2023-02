Antonella Clerici scende i gradini? Finisce male: una scena assurda

02 febbraio 2023 a

Antonella Clerici ha esordito ieri 31 gennaio a È sempre mezzogiorno con una caduta sfiorata. La conduttrice infatti per un pelo non è scivolata dalle scale. Subito dopo la sigla d’inizio, infatti, la Clerici ha cominciato a scendere i gradini apparendo trattenuta. Tanto da ammettere: "Stavo per cadere. Mi sono impigliata". La presentatrice si è subito ricomposta e ha ricordato: "Io quando vengo qui mi sento felice e questa è una cosa importantissima". Poi, dopo aver letto il famoso proverbio tibetano "là dove sei felice sei a casa", Antonella ha proseguito: "Questa è la nostra casa, la mia casa e la casa di tutti voi".

E in effetti il suo programma è seguitissimo. Prima di accogliere il primo chef della puntata, Daniele Persegani, che ha preparato le frittelle di nonna Elide, la conduttrice di È sempre mezzogiorno ha voluto parlare degli ascolti della sua trasmissione che raccoglie ogni giorno un ottimo gradimento da parte del pubblico e che due giorni fa è stata seguita da 1.877.000 telespettatori, con il 18.3 per cento di share.

"Grazie perché anche ieri eravate veramente in tantissimi. Io non ho parole. Lo dico poche volte ma ogni tanto bisogna pure che lo dica e vi ringrazio", ha detto Antonella Clerici. Che ne ha approfittato per ringraziare tutta la squadra che lavora con lei al programma.