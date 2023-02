CartaBianca, la sparta di Lerner: "Donzelli? Sono dei fascistelli..."

01 febbraio 2023 a

Gad Lerner usa il caso Cospito per attaccare il governo e Giorgia Meloni. Ospite a Cartabinaca, nel salotto di Bianca Berlinguer su Rai 3, il giornalista del Fatto Quotidiano dice la sua sul caso Cospito e sul 41-bis dopo le polemiche scatenate dalle parole del parlamentare di Fratelli d'Italia che ha messo con le spalle al muro il Pd e la sinistra. Lerner non usa giri di parole e va subito all'attacco: "Oggi in Parlamento ci sono i fascistelli, ai quali non pare vero aver conquistato la ribalta mediatica e allora arrivano a spararle grosse sui deputati del Pd che vanno in carcere a mettersi d'accordo con i mafiosi e i terroristi".



Parole durissime quelle di Lerner che quasi certamente susciteranno non poche polemiche. Ancora una volta, come accaduto già in campagna elettorale, Lerner rispolvera la retrorica del "pericolo fascista" con Fratelli d'Italia al governo. Un pericolo non solo smentito dalla Storia ma anche dall'azione di governo. Poi avanza un sospetto: "Temo che a qualcuno del governo faccia comodo creare questo martire per alimentare antagonismo con cui prendersela. Si vuole creare l'incendio". Beh, dicerto lui con espressioni come "fascistelli" rivolte a deputati e senatori della Repubblica non aiuta certo a calmare le acque...