DiMartedì, Moratti "massacrata": "Chi è il suo peggior nemico"

01 febbraio 2023 a

"Su Letizia Moratti bisogna aprire un capitolo a parte", esordiscono Luca e Paolo a DiMartedì su La7, nella puntata del 31 gennaio. "La Moratti, non ce l'abbiamo con lei, ma con una persona che lavora per lei, il suo social media manager". Quindi mandano in onda il video della candidata presidente della Regione Lombardia pubblicato sui social dove "non si sente una minc***". E ancora, concludono i due comici: "Chi gioca contro la Moratti? La Moratti. Qui ognuno gioca contro sé stesso". Ognuno è il peggior nemico di sé stesso.

Qui la gag di Luca e Paolo a DiMartedì

"Sono sempre stata chiamata a risolvere situazioni critiche: in due anni ho sistemato la Rai che perdeva, non aveva investimenti e viveva di sussidi dello stato. Quindi credo di aver dimostrato di essere capace di sistemare situazioni critiche", dice Letizia Moratti, ospite da Agorà su Rai3, oggi 1 febbraio. "Quando son stata chiamata dal ministro", aggiunge, "c’era una situazione che richiedeva il miglioramento della formazione professionale e con quella riforma ho fatto rientrare nella formazione 180mila ragazzi che non studiavano. Da sindaco ho rilanciato la mia città. Da assessore mi hanno detto che era la patata bollente più bollente d’Italia quando ho accettato, l’ho fatto per amore della mia Regione. Ho sempre accettato posizioni, in prevalenza da tecnico, in cui pensavo di dare mio contributo".