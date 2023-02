Gina Lollobrigida, rivelazione choc di Rigau: "Cosa le hanno fatto"

03 febbraio 2023 a

"Io e Gina Lollobrigida siamo stati minacciati": a rivelarlo è Javier Rigau, ex marito della diva. Ospite di Eleonora Daniele a Storie italiane su Rai 1, l'uomo ha spiegato che questo episodio sarebbe avvenuto all'inizio del loro matrimonio. Su questa unione, comunque, ci sono molti dubbi, soprattutto dopo che più volte Gina aveva appellato Rigau come un truffatore negando di averlo voluto sposare e spiegando che le loro nozze fossero state annullate. Rigau però continua a considerarsi marito dell'attrice scomparsa.

L'uomo, in particolare, ha puntato il dito contro Andrea Piazzolla, l'assistente che negli ultimi 13 anni della vita della Lollobrigida le sarebbe stato vicino aiutandola anche ad amministrare i suoi beni: "Un muratore ci ha minacciato dicendo che avrebbe raccontato a tutto il mondo del nostro matrimonio. L'uomo, che ha diverse condanne in Spagna, ha voluto oltre 500mila euro, e io so per certo, perché ce lo ha detto lui, che era amico, socio di Piazzolla".

Rigau, poi, ha ribadito di non essere interessato al patrimonio dell'attrice: "Ci siamo sposati in separazione dei beni e quando ho conosciuto Gina il mio patrimonio era 4 volte il suo". Poi però ha aggiunto che, qualora venisse riconosciuto erede legittimo, visto che di fatto in Spagna la loro unione è riportata nel registro civile, quello che gli spetterebbe lo darebbe per intero al figlio Milko.