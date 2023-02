Ciao Maschio? Non solo: Rai, rumors su Nunzia De Girolamo

04 febbraio 2023 a

Nunzia De Girolamo promossa? L'ex esponente di Forza Italia, da tempo lontana dalla politica, è tornata a condurre Ciao maschio, programma del sabato notte di Rai 1 che incassa ottimi risultati in termini di share. Non a caso, stando alle indiscrezioni in arrivo da Viale Mazzini e riportate dal settimanale Oggi la De Girolamo è molto stimata dai vertici aziendali. Al punto che potrebbe essere uno dei volti dell'estate della rete ammiraglia. Tra i programmi che potrebbero vederla al timone? Estate in diretta, lo spin-off vacanziero di Vita in diretta che quest'anno non vedrà come protagonisti Roberta Capua e il giornalista Gianluca Semprini.

In alternativa, la De Girolamo potrebbe arrivare a niente di meno che Uno mattina estate. Mesi fa si era vociferato di un ritorno in politica. "La politica è un amore che non si abbandona mai - ha ammesso lei stessa -. Oggi però sono felice di quello che sto facendo. Conosco Giorgia Meloni da tantissimi anni, quindi c’è una doppia soddisfazione nel vedere un’amica e una donna ai vertici dello Stato. Dico sempre a mia figlia Gea: 'Noi sogniamo ciò che vediamo', e questo è un grandissimo segnale per le donne, perché dimostra che volere è potere".

Ma con tutte queste offerte tv, la politica dovrà aspettare. "Spero di stupire ancora me stessa e quindi anche voi", ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni per poi dire senza esitazione che la sua professione ora è solo una: "La conduttrice televisiva".