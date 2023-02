Anna Falchi, "incontro privatissimo con Giorgia Meloni": cosa c'è dietro

04 febbraio 2023 a

"Incontro privatissimo con Giorgia Meloni". L'indiscrezione riguarda Anna Falchi e il presidente del Consiglio. Tra le due c'è da sempre una grande amicizia e profonda stima. La stessa attrice ha rivelato un aneddoto conosciuto da pochi: "Quando eravamo entrambe single uscivamo spesso insieme a fare degli aperitivi", ha detto. Così non c'è da stupirsi se le due si sono incontrate.

"Quando eravamo single...". Anna Falchi, la rivelazione sulla Meloni

Stando al retroscena di Oggi, la Falchi starebbe cercando nuovi spazio, oltre a I fatti vostri, in Rai. Per questo - si legge - "a viale Mazzini è molto più di un pettegolezzo la notizia di un suo incontro privatissimo con la leder Giorgia Meloni con la quale la bella Anna ha un rapporto di profonda stima".

"Cerco Antonella Clerici": la telefonata che spiazza Salvo Sottile

Eppure la sua sarà una corsa in salita. L'ex compagna del nipote di Bruno Vespa, Andrea Ruggieri, dovrà fronteggiare Adriana Volpe che punta a riconquistare il ruolo di primadonna nella storica trasmissione del suo pigmalione Michele Guardì. In ogni caso, di fronte alle voci che circolano, l'attrice smentisce: "L'ho votata. Se l’ho incontrata recentemente? No, sono solo pettegolezzi, da quando è premier non l’ho mai incontrata. Uscivamo quando nessuna delle due era fidanzata, ai tempi lei era ministra e ricordo che girava in scooter".