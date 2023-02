Che tempo che fa? Berlusconi contro Fabio Fazio: un duello imperdibile

05 febbraio 2023 a

Una domenica sera di duelli televisivi, come tutte le domeniche. In campo Fabio Fazio, in onda su Rai 3 con Che tempo che fa. Tra gli ospiti anche Alessia Marcuzzi, Mario Martone, Paolo Veronesi, Roberto Burioni, Roberto Saviano, Marco Damilano. Dunque Paolo Mieli, Annalisa Cuzzocrea e Nello Scavo. Insomma, una nutrita schiera d'ospiti per Fazio e Luciana Littizzetto. Ma soprattutto, a Che tempo che fa ci saranno Amadeus e Gianni Morandi, il tutto a due giorni dal via del Festival di Sanremo 2023 che condurranno. Nomi pesantissimi e che dovrebbero assicurare un ottimo share.

Ma ovviamente la concorrenza non sta a guardare. In particolare Rete 4, dove andrà in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. La trasmissione parlerà approfonditamente del caso-Alfredo Cospito e delle polemiche politiche che ne sono seguite. Dunque una parentesi dedicata al caso Gina Lollobrigida, con la testimonianza del marito, Javier Rigau. Ma, soprattutto, Brindisi avrà come ospite Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia, per una lunga intervista esclusiva a tutto campo.

Insomma, si consumerà un curioso, seppur indiretto, duello televisivo: Fabio Fazio contro Berlusconi e Giuseppe Brindisi. Un duello tutto da gustare, in attesa del verdetto dello share (senza scordare Massimo Giletti, che a Non è l'Arena riporterà in studio Salvatore Baiardo, protagonista delle controverse dichiarazioni sulla cattura di Matteo Messina Denaro due mesi prima che il boss venisse preso).