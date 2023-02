Zona Bianca, Cruciani travolge la Boralevi: "Tu vuoi l'Iran"

06 febbraio 2023 a

Il dibattito su escort e prostitute accende gli animi. Protagonisti del dibattito a Zona Bianca, Giuseppe Cruciani e Antonella Boralevi. Il primo accusa la scrittrice: "Sembra che immagini un sistema vicino a quello iraniano o di teocrazie varie", esordisce nella puntata di domenica 5 febbraio su Rete 4. La Boralevi infatti vorrebbe punire più aspramente clienti e prostitute. "È l'esatto opposto - interviene l'interlocutrice -. È un sistema dove le donne hanno diritti".

Ma Cruciani non vuole sentire ragioni: "I paesi che formalmente condannano la prostituzione, sono i paesi più autoritari". "No - tuona la Boralevi -, ti devo bloccare. Svezia, Norvegia, Francia e Islanda puniscono i clienti ma sono considerati caposaldi della democrazia".

Poco prima la scrittrice si scaglia contro Beatrice, escort ospite della trasmissione: "Queste ragazze dimostrano che accettano una condizione di sottomissione allo scopo di liberarsi". "Ma sono io che scelgo", replica la giovane mentre la Boralevi le chiede se vuole fare "la prostituta per sempre". "Voglio...", ma la ragazza non fa in tempo a finire che la Boralevi provoca: "Allora si tolga la mascherina e parli con la sua voce". Da qui un nuovo scontro, con la scrittrice ferma sulle sue idee.