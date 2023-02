Omnibus, rissa-finimondo tra meloniano e grillino: "Cu*** sul divano"

07 febbraio 2023 a

a

a

A Omnibus, su La7, è andato in scena uno scontro tra Stefano Patuanelli e Marco Osnato. Oggetto del contendere il reddito di cittadinanza, che continua a spaccare la politica in due fazioni. Il senatore del Movimento 5 Stelle ha espresso il suo punto di vista, attaccando il governo Meloni: “Considerando che non c’è in piedi alcun tipo di altro strumento, mi chiedo cosa succederà dal primo agosto 2023 fino a gennaio 2024”.

"Cosa dicevi solo poco tempo fa": Mollicone inchioda Grimaldi, le balle della sinistra

In questo lasso di tempo, si è chiesto Patuanelli, “chi non ha lavoro dove andrà a vivere e come pagherà cibo e bollette? Questo è il tema, ci saranno moltissimi italiani che non avranno assolutamente nulla con cui vivere. Per ideologia si smantella in tutta fretta uno strumento che avrà mille difetti, ma ha dato una risposta ad alcune esigenze del paese, senza avere nulla in alternativa. Ogni volta che mi trovo a parlare di questi temi con esponenti del centrodestra - ha aggiunto Patuanelli - trovo un disegno di un paese formato da persone che non hanno voglia di fare nulla e che vogliono stare con il c*** sul divano a sbafo dello Stato”.

"Investigatopo che...": il deputato di sinistra insulta? Gaia Tortora lo demolisce

A rispondergli è stato il deputato meloniano Osnato: “Non sarà così, la gente non morirà di fame dal primo agosto, chi non può lavorare continuerà ad avere un sussidio. In questo momento stiamo facendo ciò che in tre anni ha voluto fare: per fare formazione dobbiamo sapere chi abbiamo da formare, un terzo dei percettori del reddito non si sa neanche chi sono e quali sono i veri occupabili”.