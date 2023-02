Striscia, Amadeus svela la verità su Blanco: "Ecco cosa è accaduto"

08 febbraio 2023 a

Tapiro d'oro ad Amadeus. Striscia la Notizia, nella puntata di mercoledì 8 febbraio, raggiunge il conduttore di Sanremo. Il motivo? La polemica su Blanco. Il pubblico del tg satirico di Canale 5 aveva sollevato qualche dubbio sulla veridicità della sceneggiata del cantante. A scatenare qualche dubbio i fiori già preparati sul palco, il video del suo singolo in cui dà calci alle rose, i (molti) precedenti di sedie spaccate ai concerti. Ma Amadeus sapeva o no? A chiederlo al diretto interessato è proprio l'inviato Valerio Staffelli.

"Nella sua esibizione, alla fine, Blanco doveva dare un calcio alle rose: c'era un motivo legato al testo della canzone, che evidentemente presupponeva un gesto di rabbia finale. E che lui avrebbe spiegato al termine dell'esibizione", spiega Amadeus per poi aggiungere: "Gli è partita la brocca, ma quello che poi è effettivamente accaduto non era affatto preparato, io non sapevo niente. I floricoltori e il pubblico si sono arrabbiati giustamente: lui ha chiesto scusa e si è accorto che non doveva farlo. Non accadrà mai più".

Eppure, è la domanda che si rivolge Striscia, se Amadeus conosceva così bene l'artista, sapeva anche che nel videoclip ufficiale della canzone che avrebbe dovuto cantare si accanisce sui fiori distruggendoli. Nessun "calcetto" dunque. Ma non solo, alla trasmissione non piacciono le "scuse". Quali? Quelle per caso della lettera su Instagram? "Rido rido rido rido rido rido e grido perché non sono perfetto come mi volevi ma finalmente sono me stesso". Alla faccia delle scuse.