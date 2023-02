Striscia la Notizia, Jessica Rizzo "finisce sempre a 90": choc, cosa va in onda

04 febbraio 2023 a

Se l'ospite del talk show calcistico è Jessica Rizzo, poi è vietato scandalizzarsi: impossibile infatti non aspettarsi qualche colpo di scena a effetto, ovviamente a luci rosse. A Striscia la notizia, nella tradizionale classifica sui "Nuovi mostri" con il meglio del peggio della tv italiana negli ultimi 7 giorni, inseriscono di peso la "delicatissima battuta pallonara" che chiude Top Club, programma di una tv locale delle Marche, Vera Tv.

La conduttrice, leggendo il copione con un certo impaccio e finta nonchalance, chiama in causa la Rizzo, diventata tra anni Ottanta e Novanta tra le più celebri dive italiane del cinema per adulti: "Volevo chiedere una cosa velocissima a Jessica". "Veloce che c'è il tg che spinge", la incalza il collega. "Tra sesso e calcio è o no una questione di numeri? Ogni partita, coma la giochi e la fischi, finisce sempre a 90. Minuti naturalmente!". Conclusione con grasse risate generali, che sembrano per la verità un po' imbarazzate e forzate. In collegamento, Jessica non replica nemmeno: il lavoro l'hanno fatto tutto gli altri.



"Finisce sempre a 90". Jessica Rizzo, che imbarazzo: guarda il video di Striscia la notizia



"L'ultimo stadio della comicità - premette dallo studio di Canale 5 Ezio Greggio, sinceramente stranito -. Qui non si tratta del piacere dei sensi, ma del piacere dei... doppi sensi". Come dargli torto.