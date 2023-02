Fuori dal Coro, Salvini a valanga da Mario Giordano: tam-tam impazzito

14 febbraio 2023 a

Tutto pronto per la puntata di San Valentino di Fuori dal Coro, il programma condotto da Mario Giordano su Rete 4 in prima serata. Oggi, martedì 14 febbraio, un lungo e ovvio approfondimento sul voto delle elezioni regionali in Lombardia e Lazio, voto che ha marcato un doppio trionfo per il centrodestra, rispettivamente con Attilio Fontana e Francesco Rocca. Insomma, sinistra e M5s spazzati via.

E per commentare la tornata elettorale, Giordano sceglie un ospite d'eccezione: Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier, nonché ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un Salvini che esce molto rafforzato da queste elezioni, dove in Lombardia è cresciuto rispetto alle elezioni politiche nazionali di settembre. "Alla faccia di chi diceva che la Lega è morta e che Salvini è un cretino", ha commentato con orgoglio il leader del Carroccio nella mattinata di oggi.

Dove (e come) trionfa Fontana: l'umiliazione più atroce per Pd, Conte (e Speranza)

Insomma, un'intervista da non perdere: Salvini, oltre al voto, tornerà a cannoneggiare contro la Rai dopo il Festival di Sanremo, chiedendo a gran voce l'abolizione del canone e la revisione di alcuni stipendi "multi milionari" di alcuni dirigenti di Viale Mazzini.

E ancora, a Fuori dal Coro, verrà proposta un'inchiesta sul mondo degli anarchici e si parlerà anche delle manifestazioni di piazza. Quindi la sanità, con un nuovo focus sui vaccini anti-Covid e, infine, un approfondimento sulla sicurezza: da Mario Giordano ecco Francesco Facchinetti, che racconterà la rapina subita dal padre nelle scorse settimane.