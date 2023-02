Mare Fuori, bomba in Rai: "Ordine dai piani alti", chi fanno fuori dalla serie

17 febbraio 2023 a

Mare Fuori è il fenomeno social del momento. La serie ambientata nel carcere minorile di Napoli è giunta alla terza stagione, che è disponibile su RaiPlay dallo scorso primo febbraio, e ha riscosso un successo enorme, tanto da infrangere qualsiasi record della piattaforma legata al servizio pubblico. Le visualizzazioni aumentano giorno dopo giorno, così come l’impatto mediatico della serie, che è sulla bocca di tutti.

Il terzo capitolo di Mare Fuori ha però un buco di trama che non è passato inosservato, soprattutto tra i fan più accaniti della serie che si pongono tutti la stessa domanda: che fine ha fatto Sasà? Si tratta di un personaggio che era presente nella seconda stagione della serie: era un ragazzo finito nel carcere minorile con l’accusa di stupro. La sua storia non si era conclusa, o meglio aveva avuto un finale aperto, che lasciava immaginare un possibile ritorno da parte degli sceneggiatori nel corso della terza stagione.

E invece Sasà è completamente sparito, non essendo presente in nessuna scena: non solo, perché non viene data neanche una spiegazione su che fine abbia fatto. Stando a quanto riportato da The Pipol, dietro ci sarebbe una scelta autoriale, legata a sua volta a un ordine ricevuto dai vertici della Rai: pare infatti che la narrativa sullo stupro, compiuto per altro da un minorenne, non sia piaciuta all’azienda, che avrebbe richiesto la cancellazione del personaggio.