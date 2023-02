Otto e Mezzo, Massimo Cacciari? Sconcertante: alle sue spalle…

17 febbraio 2023 a

a

a

Massimo Cacciari è praticamente di casa a Otto e Mezzo, il talk show di La7 condotto da Lilli Gruber. Rispetto al solito, nel corso del suo intervento è stato notato un particolare da diversi telespettatori: “Qualcuno di voi sa perché ha i libri al contrario?”. Effettivamente dall’inquadratura si nota subito che praticamente tutti i tomi presenti sulla libreria di Cacciari sono girati, come se volesse nascondere i titoli.

Nel corso della puntata di giovedì 16 febbraio l’ex sindaco di Venezia ha commentato la stretta sul Superbonus 110% varata in Consiglio dei ministri. “Il Superbonus bisogna rivederlo - ha dichiarato - assolutamente. Ha provocato aumento dei costi di tutte le materie dell'edilizia, ha favorito l'inflazione. Ma scherziamo? Mantenerlo così com'era? Vogliamo scherzare? Era sballatissimo come tutte le politiche dei bonus. Bicicletta, motorino... ma scherziamo!?”.

"Ma scherziamo? Basta roba a capocchia!": clamoroso, Cacciari travolge Lilli Gruber | Video

Dunque riprende: "Vediamo quali sono le categorie di italiani che soffrono, cerchiamo di riunirle in modo adeguato e puntiamo lì le poche risorse che abbiamo, sostenere chi ha davvero bisogno e non soldi a pioggia sulla casa". E ancora: "E il Pd che va dietro! A dire che hanno fatto male... il Pd mi dica come vuole rivedere il Superbonus, non se la prenda con chi bene o male dice che non lo vogliamo più".