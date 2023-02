Otto e Mezzo, Cacciari travolge Lilli Gruber: "Ma scherziamo? Basta robe a capocchia!"

16 febbraio 2023 a

a

a

Il governo Meloni, nel CdM di oggi - giovedì 16 febbraio - ha fermato la stortura del Superbonus 110%, battaglia grillina poi sposata dal Pd. Su Cessione del credito e sconto in fattura varata una stretta che, di fatto, neutralizza la misura.

E della questione Superbonus se ne parla a Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7. Ospite in collegamento ecco Massimo Cacciari, che mostra di condividere in toto quanto fatto dall'esecutivo. "Il Superbonus bisognava rivederlo, assolutamente. Ha provocato aumento dei costi di tutte le materie dell'edilizia, ha favorito l'inflazione. Ma scherziamo? Mantenerlo così com'era? Vogliamo scherzare? Era sballatissimo come tutte le politiche dei bonus. Bicicletta, motorino... ma scherziamo!?", ripete infervorato il filosofo.

Dunque riprende: "Vediamo quali sono le categorie di italiani che soffrono, cerchiamo di riunirle in modo adeguato e puntiamo lì le poche risorse che abbiamo, sostenere chi ha davvero bisogno e non soldi a pioggia sulla casa". E ancora: "E il Pd che va dietro! A dire che hanno fatto male... il Pd mi dica come vuole rivedere il Superbonus, non se la prenda con chi bene o male dice che non lo vogliamo più".

"Meloni, storie di sesso e letti....": Gruber-choc, Bocchino la gela

A quel punto, interviene Lilli Gruber, la quale sostiene che però "il Superbonus ha anche rilanciato l'edilizia". Apriti cielo: "Rilanciata l'edizilia? Lavori pubblici! Se vuoi farlo fai grandi lavori pubblici, non soldi ai privati per ristrutturare la casa a capocchia. La politica di sviluppo è un grande piano di investimenti pubblici!", conclude Cacciari travolgendo la padrona di casa.

Otto e Mezzo, Cacciari travolge Lilli Gruber: il video