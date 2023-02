Viva Rai 2 non basta: Fiorello si divora la Rai, i rumors

18 febbraio 2023 a

a

a

Buone notizie per Fiorello, che col suo Viva Rai2 sta registrando ascolti record. Ne ha parlatoTvBlog.it, secondo cui a partire da lunedì prossimo lo showman si trainerà con uno speciale che inizierà alle 7 del mattino. Su questa indiscrezione, però, non si sa niente di più. In tanti, comunque, già si chiedono in cosa consisterà questo speciale. Secondo TvBlog.it, potrebbe trattarsi di una sorta di collage di momenti non andati in onda di Viva Rai2 e video presi dai social, ma non solo.

"Vi dico cosa c'è scritto": Fiorello ruba l'agenda di Berlusconi

In questo speciale, poi, potrebbero esserci pure delle sorprese per gli spettatori che seguono la trasmissione da casa ogni mattina. Pare, inoltre, che andrà in onda ogni giorno e che durerà circa 15 minuti per poi lasciare spazio alla classica puntata inedita di Viva Rai2. E non è escluso che questa mossa alla fine possa aiutare a incrementare gli ascolti dello show.

Fiorello fa impazzire Rai 1, fino a dove si è spinto: un grosso caso a Viale Mazzini

Nella puntata di Viva Rai2 andata in onda oggi, Fiorello ha commentato la notizia relativa all'indagine aperta su Blanco per aver devastato il palco dell'Ariston durante una sua esibizione: “Non è colpa di Blanco quello che è successo ma è colpa di Amadeus, è sempre colpa sua. Blanco è una persona corretta, un ragazzo educato”.