Viva Rai 2, Fiorello e il segreto sulla moglie: "Cosa mi ha detto su Sanremo"

Rosario Fiorello si confessa e lo fa a modo suo, senza usare giri di parole. Il conduttore di Viva Rai 2 in un'intervista a Chi parla anche delle sue debolezze e del rapporto speciale con la moglie, il vero motore delle sue sfide professionali.



"Susanna, mia moglie, è la persona che mi stimola a fare cose che mi rendono felice, anche se c’è quella maledetta ansia che mi impedisce di gioire quando le cose vanno bene - e adesso stanno andando benissimo - perché, davanti a un’idea che non mi viene per la puntata, non riesco a godermi nulla del bello che c’è" ha confidato Fiorello: "È Susanna che mi sostiene in tutto e, lo dico pubblicamente, l’idea di fare Viva Rai2! dopo Sanremo è stata proprio sua. “Visto che vuoi tanto vedere il Festival - mi ha detto - perché non sposti Viva Rai2! la sera?”". Poi Fiorello ha anche parlato della sua amicizia con Amadeus: "Quella con Ama è un'amicizia ultratrentennale, penso che si veda dal video, che traspaia in tutta la sua autenticità".

Infine una considerazione sul Festival: "A parte le polemiche, che ormai dovranno metterle proprio nella scaletta perché lui, suo malgrado, le attira, Amadeus ha stravolto il Festival", ha commentato: "Lo ha cambiato, facendolo diventare il Festival 2.0., 3.0., 4.0., 5.0. Il suo Sanremo è il più social di tutti, ha raggiunto tutte le età, ha riportato i giovani, quelli che, ormai, non sapevano più cosa fosse il Festival e i risultati si sono visti".