Domenica In, "sentito Renato Zero?": la domanda che imbarazza Rosa Chemical

Renato Zero è stato citato anche a Domenica In, dopo che nelle scorse ore ha rilasciato delle dichiarazioni su Rosa Chemical e le sue esibizioni sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo. “Ti aspettavi che parlassero di te? Anche Renato Zero ha commentato”, ha fatto notare Mara Venier al cantante. “Non mi aspettavo questo successo - ha risposto - io ho grande stima e affetto per Renato Zero, mi è dispiaciuto leggere quelle cose”.

“Parlo spesso di lui - ha spiegato - e lo faccio con affetto e ammirazione. A lui non posso che dire grazie di tutto quello che ha fatto in passato ed è per questo che, con piacere, io cerco di continuare a portare il messaggio di inclusività oggi, che ne abbiamo ancora tanto bisogno. Io nutro una grande ammirazione. Io in tutte le interviste che ho rilasciato l’ho citato”. Quindi da parte di Rosa Chemical nessun rancore per le critiche di Renato Zero, che resta pur sempre un grandissimo della musica italiana.

Interpellato sull’argomento, Zero aveva rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Mi sono accorto che i miei sosia sono tantissimi, ma l’originale vince sempre. Vorrei che oggi i ragazzi potessero godere di una preparazione adeguata prima di essere mandati su un palco. Una volta c’erano tantissimi esperti nelle case discografiche, che ti davano i giusti consigli e ti aiutavano a trovare la tua strada artistica da percorrere, con i tempi giusti”.