Mare Fuori, "corna sul set" e la fidanzata lo scopre: caos dietro le quinte

Mare Fuori è diventato un fenomeno nazionale. La serie televisiva che è esplosa su RaiPlay ed è stata proposta anche su Rai 2 ha ottenuto un successo enorme, al punto da essere sulla bocca di tutti. Non solo è seguita moltissimo tra i giovani, ma sta incontrando il gradimento anche del pubblico adulto: tutti sono curiosi di seguire le storie dei ragazzi e delle ragazze del carcere minorile al centro della trama.

"Stavo sul marciapiede...": Mare Fuori, il dramma dietro le quinte

Ovviamente i giovani attori coinvolti si sono ritrovati a essere letteralmente travolti dalla popolarità. Questo ha tanti aspetti positivi, ma anche alcuni negativi, tra cui il fatto di essere particolarmente attenzionati per quanto concerne il gossip. Più in generale è l’esposizione mediatica ad essere molto alta: ad esempio la scorsa settimana alcune critiche di Giulia Salemi nei confronti degli attori sono bastate per diventare addirittura un caso. Nelle ultime ore la nota influencer Deianira Marzano ha diffuso un pettegolezzo che riguarda ancora il cast di Mare Fuori.

"Ordine dei piani alti". Mare Fuori, bomba in Rai: chi fanno fuori dalla serie

Stando a quanto riportato, un attore non meglio precisato sarebbe stato mollato dalla sua fidanzata, dopo che questa avrebbe scoperto un flirt con una collega della serie tv (anche lei impegnata con un altro). Insomma, un intreccio in piena regola. E questo non è neanche l’unico gossip emerso ultimamente: pare infatti che sia giunta al capolinea la relazione tra Massimiliano Caiazzo e Elena D’Amario.